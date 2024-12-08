 

Зеленский озвучил украинские потери на войне с Россией – впервые с февраля 2024 года

08.12.2024, 21:25, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

“С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные”, – сообщил он.

В предыдущий раз глава государства озвучивал украинские потери в феврале 2024 года. Тогда он сообщил о гибели 31000 украинских военнослужащих.

Отметим, что последнее заявление Зеленского по теме стало ответом на данные, представленные новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил, что российские потери убитыми и раненными составили 600000 человек, а украинские – 400000 человек.


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