 

Белый дом – “Президент следит за событиями в Сирии”

08.12.2024, 19:45, Новости дня
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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Шон Саветт вступил с заявлением для прессы, в котором сообщается, что в Белом доме пристально наблюдают за событиями в Сирии.

“Президент США и его команда внимательно наблюдают за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживает постоянный контакт с нашими региональными партнерами”, – сообщил чиновник.

Новоизбранный президент США также прокомментировал происходящее в Сирии, заявив, что США не должны вмешиваться в сирийские события. “ЭТО НЕ НАША ВОЙНА” – написал он в социальных сетях.


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