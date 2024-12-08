 

МИД России – Асад покинул Сирию

08.12.2024, 18:05, Новости дня
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Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Башар Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Российская сторона заявляет, что не участвовала в этих переговорах, но сообщает, что находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Внешнеполитическое ведомство РФ призывает все стороны отказаться от насилия и действовать согласно решениям ООН.

“Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254”, – говорится в заявлении.

“Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет”, – утверждают в Москве.


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