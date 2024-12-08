Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1019-й день войны

Министерство обороны РФ 8 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1019-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и две гаубицы Д-30. ▫️ Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, 122-мм гаубица Д-30, 120-мм самоходное артиллерийское орудие “Нона”, три 105-мм орудия M119 производства США и 85-мм пушка Д-44. Уничтожены два склада с боеприпасами. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки формирований противника. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, егерской, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, автомобиль, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки “Акация”, две боевые бронированные машины “MaxxPro” и 155-мм самоходная артиллерийская установка “Paladin” производства США. Уничтожен склад горючего. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три реактивные системы залпового огня “Ольха”. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня “Vampire” чешского производства и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37468 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19705 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19220 орудий полевой артиллерии и минометов, 29096 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 82050 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).