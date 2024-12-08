 

Глава МИД Испании – “Сирия не должна стать новыми Балканами”

08.12.2024, 14:45, Новости дня
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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости мирной передачи власти в Сирии. “Нельзя допустить, чтобы Сирия стала новыми Балканами, где разные группы контролируют разные районы”, – заявил он.

“Урегулирование должно быть в интересах сирийского народа, содействуя стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Сирийцы должны сами определить свое будущее, территориальная целостность страны должна быть сохранена”, – заявил он.

Министерство иностранных дел Франции приветствовало свержение режима Башара Асада, призвав к прекращению огня и мирной передаче власти. “Сирийский народ долго страдал”, – говорится в заявлении МИД.

“Пришло время единства, мирной передачи власти с уважением разнообразия сирийского народа. Нужно обеспечить защиту гражданскому населению, всем меньшинствам, как того требует международное право”, – подчеркивается в комментарии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что миллионы сирийцев рады избавлению от режима Асада. “Нельзя допустить, чтобы Сирия оказалась под контролем других экстремистов, какую бы форму они не приняли”, – сообщила она.


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