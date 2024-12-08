Трамп – “Путин не захотел защищать Асада”
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение президента Сирии Башара Асада стало результатом потери им поддержки России. “Асада больше нет. Его покровитель – РФ во главе с Владимиром Путиным – не захотела его больше защищать”, – сообщил он в социальных сетях.
7 октября, еще до свержения сирийского режима, Трамп выступил против вмешательства США в сирийские события. “Это не наша война. Пусть сами разбираются”, – написал он в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Россия, воюющая в Украине и потерявшая там 600000 солдат, оказалась неспособна остановить этот “поход по Сирии”. Он также заявил, что потеря Сирии может стать для РФ благом, поскольку пребывание там ничего хорошего РФ не принесло.
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