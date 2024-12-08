США выделили Украине еще 988 миллионов военной помощи
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Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о выделении Украины нового пакета военной помощи в размере 988 миллиона долларов. Предыдущий пакет, в размере 725 млн, был выделен 2 декабря.
“Скоро мы передаем эстафету. О том, что будет дальше, решать другим. Я надеюсь, что они воспользуются крепким фундаментом, заложенным в последние четыре года”, – заявил глава Пентагона.
В рамках нового пакета Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), беспилотные летательные аппараты, запасные части для обслуживания поставленной ранее военной техники.
Отметим, что с февраля 2022 года общая сумма военной помощи, оказанной Америкой Украине, составляет 62 миллиарда долларов.
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