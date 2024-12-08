 

Лидер правящей партии Южной Кореи – президент уйдет с поста

08.12.2024, 8:10, Новости дня
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Лидер правящей в Южной Корее партии “Гражданская сила” Хан Дон Хун заявил, что вместе с премьер-министром Хан Док Су минимизирует хаос в связи с “досрочным и упорядоченным уходом” президента Юн Сок Ёля, передает агентство “Рёнхап”.

“Мы сведем к минимуму хаос, который может повлиять на народ и страну, посредством досрочного и упорядоченного ухода президента, стабилизируем политическую ситуацию и восстановим демократию”, – цитирует ТАСС заявление Хан Дон Хуна.

По словам лидера “Гражданской силы” президент Юн Сок Ёль не сможет нормально управлять страной в остаток своего срока, и ему следует уйти. Он подчеркнул, что президент отныне не будет участвовать в государственных делах, включая международные отношения.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения. “Я приношу глубочайшие извинения за свои действия… Я не собираюсь пытаться избежать политической и юридической ответственности за действия в связи с объявлением военного положения”, – заявил Юн Сок Ёль. “Говорю прямо: не будет такой ситуации, как второе военное положение”, – заявил он.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. “Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявлял он.


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