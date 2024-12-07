 

В Гааге в результате взрыва обрушилось жилое трехэтажное здание

07.12.2024, 10:35, Новости дня
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В Гааге, Нидерланды, в субботу, 7 декабря, рано утром, частично обрушилось жилое трехэтажное здание, там произошел взрыв и начался пожар. Разрушено от пяти до семи квартир. Несколько человек были спасены, не менее четырех получили травмы и доставлены в больницу.

На месте продолжаются поиски людей, которые, возможно, оказались под завалами. Как пишет Omroep West, из здания по-прежнему валит черный дым, на месте присутствуют сотрудники экстренных служб.


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