 

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране

07.12.2024, 9:00, Новости дня
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения. Об этом он заявил в прямом телевизионном обращении, отмечает ТАСС.

“Я приношу глубочайшие извинения за свои действия… Я не собираюсь пытаться избежать политической и юридической ответственности за действия в связи с объявлением военного положения”, – заявил Юн Сок Ёль. “Говорю прямо: не будет такой ситуации, как второе военное положение”, – заявил он.

Голосование по импичменту президента Южной Кореи состоится сегодня, 7 декабря. Правящая партия “Гражданская сила” контролирует 108 из 300 мест в парламенте Южной Кореи. Чтобы отстранить президента от власти, нужно 200 голосов депутатов. С предложением объявить импичмент выступил 191 депутат парламента.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. “Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявлял он.


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