 

США расследуют действия Испании, не пустившей в свой порт суда с грузом оборонной техники для Израиля

06.12.2024, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Соединенные Штаты начали расследование действий испанских властей после того, как два американских судна, перевозивших оборонную технику для Израиля, не получили разрешение пришвартоваться у берегов Испании в ноябре.

По данным министерства иностранных дел Испании, американским кораблям Maersk Denver и Maersk Seletar было запрещено входить в испанский порт из-за политики ограничений на суда с грузом военной техники для Израиля. МИД Испании заявил, что эти суда не пришвартуются в Испании из-за подозрений в том, что они перевозят оружие.

Федеральная морская комиссия (FMC), расследующая инцидент, нарушающий права судоходства, объявила: если будет установлено, что испанское эмбарго нанесло ущерб американским судам, на Испанию могут быть наложены крупные штрафы, кроме того, испанским судам может быть запрещено заходить в порты США.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру

06.12 / Армия РФ нанесла удар по Запорожью; погибли девять человек

06.12 / Гагарина категорически запретила сыну думать о свадьбе: У него еще много времени

06.12 / Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой

06.12 / Sky News – Москва заявила, что ее вмешательство в ситуацию в Сирии будет ограничено

06.12 / В Румынии отменены результаты первого тура президентских выборов из-за “российского следа”

06.12 / Пятеро израильских туристов погибли в ДТП в городе Загора в Марокко

06.12 / Скончался врач и писатель Анри Борлан, хранитель памяти о Холокосте, переживший Аушвиц

06.12 / Лучшие города мира для проживания – лидирует Цюрих

06.12 / В Турции в возрасте 89 лет умер российский академик Евгений Велихов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика