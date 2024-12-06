Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой

В рамках эфира он не только порадовал слушателей живым концертом, исполнив свои хиты, но и поделился интересными подробностями своей жизни с котом Федором, который стал настоящим спутником артиста. Сергей основательно подготовился к выступлению, привезя с собой множество музыкального оборудования.

В ходе концерта он исполнил такие популярные треки, как “WWW”, “Экспонат”, “В Питере – пить” и “Супер Гуд”, а также представил новые композиции из своего альбома “Синяя богиня”. Говоря о работе над пластинкой, Шнуров отметил, что процесс создания музыки для него напоминает написание романа.

“Я писал отдельные истории, а теперь понял, как их объединить в одно целое”, – поделился он с аудиторией.

Однако не только музыка занимает мысли артиста. В эфире он рассказал о своем пушистом друге – коте Федоре, которого назвал в честь великого писателя Федора Достоевского.

“Федор – настоящий кайфожор. Я его балую валерьянкой, у него шесть кошек, и он просто наслаждается жизнью”, – добавил Сергей с улыбкой.

Что касается празднования Нового года, Шнуров имеет своеобразное мнение. Артист признался, что предпочитает проводить эту ночь в спокойной обстановке, без лишнего шума и суеты.

“Я люблю Новый год, но для меня это праздник телевизора, а у меня телевизора нет. Я предпочитаю собираться с друзьями, веселиться, а потом просто спать”, – рассказал он.

Сергей заметил, что многие люди после новогодней ночи выглядят уставшими и несчастными, тогда как он сам продолжает наслаждаться атмосферой праздника.