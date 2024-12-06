Пятеро израильских туристов погибли в ДТП в городе Загора в Марокко

Власти Марокко сообщили в пятницу, 6 декабря, о тяжелом дорожно-транспортном происшествии в городе Загора, в результате которого погибли пять израильских граждан.

По сообщению муниципалитета Цфата, как минимум, несколько из них были жителями этого города. Муниципалитет Цфата обратился к общественности с просьбой не публиковать имена погибших до того, как их семьи будут официально уведомлены.

МИД Израиля занимается организацией доставки тел погибших в Израиль и находится в постоянном контакте с их семьями.

Сообщение об инциденте поступило также в службу сбора и идентификации тел жертв терактов и катастроф ЗАКА, волонтеры которой поддерживают связь с представителями ХАБАДа и местной еврейской общины, чтобы помочь доставить тела погибших для захоронения в Израиль.