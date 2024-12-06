Лучшие города мира для проживания – лидирует Цюрих

Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг лучших городов мира для проживания.

В первой десятке города Швейцарии, Австрии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов, Канады, Германии: Цюрих, Вена, Женева, Копенгаген, Окленд, Амстердам, Ванкувер, Франкфурт, Берн и Базель.

В первой сотне не нашлось места для израильских городов. Лучшими городами Ближнего Востока названы Дубай и Абу Даби (ОАЭ), 83-е и 85-е места, соответственно.

Худшими городами для проживания были названы Триполи (Ливия), Уагадугу (Буркина-Фасо), Киншаса (ДР Конго), Дамаск (Сирия), Нджамена (Чад), Порт-о-Пренс (Гаити), Сана (Йемен), Банги (ЦАР), Багдад (Ирак), Хартум (Судан).

При составлении рейтинга учитывались следующие параметры: климат, медицинское обслуживание и соблюдение санитарных норм, удаленность и коммуникации, политическая и социальная среда, уровень насилия и преступности.