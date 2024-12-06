Трамп объявил Сакса “Царем Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ”

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит предпринимателя Дэвида Сакса спецпредставителем по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты в своей администрации. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Сакс будет “Царем Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ” – то есть “будет определять политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалюты”.

Дэвиду Саксу 52 года. Он предприниматель, венчурный капиталист и IT-инвестор. Он родился в ЮАР, в еврейской семьи. Когда ему было пять лет семья перебралась в США, в Теннесси. Окончил университет Чикаго и Стэнфорд. Известен как бывший генеральный директор Zenefits, бывший главный операционный директор PayPal и генеральный директор Yammer.