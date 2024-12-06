 

Ynet – израильская делегация посетила Россию для переговоров

06.12.2024, 3:10, Новости дня
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Сайт Ynet вечером 5 декабря сообщил о визите израильской делегации в Россию. По данным этого издания, в ходе переговоров обсуждалась тема удерживаемых в Газе заложников, с акцентом на похищенных, имеющих гражданство России.

Переговоры также были посвящены ситуации в Сирии.

Отметим, что никаких других подробностей не сообщается. Нет информации и о составе делегации и о том, когда состоялся визит.


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