Ynet – израильская делегация посетила Россию для переговоров

Сайт Ynet вечером 5 декабря сообщил о визите израильской делегации в Россию. По данным этого издания, в ходе переговоров обсуждалась тема удерживаемых в Газе заложников, с акцентом на похищенных, имеющих гражданство России.

Переговоры также были посвящены ситуации в Сирии.

Отметим, что никаких других подробностей не сообщается. Нет информации и о составе делегации и о том, когда состоялся визит.