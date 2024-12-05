 

Госдепартамент США отвечает Amnesty International – “Обвинения Израиля в геноциде беспочвенны”

05.12.2024, 23:50, Новости дня
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Пресс-секретарь Государственного департамента США Ведант Патель прокомментировал представленный организацией Amnesty International отчет, обвиняющий Израиль в геноциде жителей сектора Газы.

“Люди имеют право на собственные выводы, но мы не согласны с выводами этого отчета. Мы заявляли ранее и продолжаем считать, что обвинения в геноциде не имеют под собой почвы”, – заявил чиновник в ответ на многочисленные вопросы журналистов.

Патель признал, что Amnesry International и другие правозащитные организации играют важную роль, рассказывая о том, что происходит в Газе: “Но мы не согласны с заявлениями, что там происходит геноцид”.

5 декабря организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором утверждается, что Израиль проводит геноцид населения сектора Газы. Документ озаглавлен “Ты чувствуешь себя так, будто ты недочеловек: израильский геноцид палестинцев в Газе”.

AI, признавая чудовищность нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, заявляет, что ходе военной операции Израиль превращал жизнь палестинцев в Газе в настоящий ад – безжалостно, неустанно и совершенно безнаказанно. Организация утверждает, что эти действия проводились целенаправленно. Она использует и слово “недочеловек”, отсылающий к нацистской расовой доктрине.

“В докладе Amnesty International показано, что Израиль совершал действия, запрещённые Конвенцией о геноциде, с прямым умыслом уничтожить палестинцев в Газе. К таким действиям относятся убийства, нанесение тяжких телесных или психических травм и преднамеренное создание для палестинцев в Газе условий жизни, рассчитанных на их физическое уничтожение, – сказала генеральный директор организации Аньес Каламар.


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