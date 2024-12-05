В Московской области младенцев выписывают из перинатальных центров в костюмах “декабрят”
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Согласно сообщению, в нескольких городских округах
Московской области, включая Наро-Фоминский и Щелковский, новорожденных
выписывают из перинатальных центров в новогодних костюмах «декабрят».
Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила
Болатаева, детей, рожденных в декабре, приносят мамам и выписывают в
специальном новогоднем конверте и колпачке.
«Врачи называют таких новорожденных «декабрятами» – самый
ценный подарок на Новый год и на всю жизнь», – отметила вице-губернатор
Подмосковья Людмила Болатаева.
Напомним, что в Московской области в рамках национального
проекта «Демография» действует комплекс мер поддержки для всех семей, где
появляются дети.
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