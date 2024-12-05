В Московской области младенцев выписывают из перинатальных центров в костюмах “декабрят”

Согласно сообщению, в нескольких городских округах

Московской области, включая Наро-Фоминский и Щелковский, новорожденных

выписывают из перинатальных центров в новогодних костюмах «декабрят».

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила

Болатаева, детей, рожденных в декабре, приносят мамам и выписывают в

специальном новогоднем конверте и колпачке.

«Врачи называют таких новорожденных «декабрятами» – самый

ценный подарок на Новый год и на всю жизнь», – отметила вице-губернатор

Подмосковья Людмила Болатаева.

Напомним, что в Московской области в рамках национального

проекта «Демография» действует комплекс мер поддержки для всех семей, где

появляются дети.