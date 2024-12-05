 

Попытка президента Южной Кореи ввести военное положение признана мятежом

05.12.2024, 10:35, Новости дня
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Полиция Южной Кореи начала расследование против президента Юн Сок Ёля. Попытка главы государства ввести в стране военное положение квалифицируется следователями как “мятеж”. Основанием для расследования стала официальная жалоба оппозиции.

В ближайшие дни парламент Республики Корея рассмотрит вопрос об импичменте Юн Сок Ёля. Для того, чтобы отстранить главу государства от власти, необходимы голоса 200 депутатов. Оппозиция располагает 192 голосами, однако пять депутатов от правящей партии “Сила народа” сообщили, что поддержат импичмент.

Напомним, что одним из мотивов введения военного положения было желание избежать импичмента по обвинениям в коррупции.

Президент принял отставку министра обороны Ким Ён Хёна, которого называют движущей силой попытки переворота. Подал в отставку и командующий вооруженными силами, заявивший, что не был в курсе планов главы государства.


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