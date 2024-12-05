Трамп объявил о ряде назначений в своей будущей администрации

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о будущем назначении Фрэнка Бизиньяно, генерального директора финансовой компании Fiserv, главой Администрации социального обеспечения США (SSA).

Бывший конгрессмен Билли Лонг будет назначен комиссаром по внутренним доходам – главой Налоговой службы (IRS), агентства в составе министерства финансов США.

Келли Леффлер, которая была членом Сената США от Джорджии, станет главой Управления по делам малого бизнеса (SBA).