 

Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству

05.12.2024, 0:40, Новости дня
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Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. За это решение проголосовал 331 парламентарий при необходимом минимуме в 289 голосов.

Это первый случай падения правительства Франции в результате вотума недоверия с 1962 года.

Теперь Мишель Барнье, находившийся на посту премьера 90 дней, должен уйти в отставку.

Согласно французской Конституции, новые выборы не могут быть назначены в течение года после предыдущих (последний раз парламентские выборы проводились в июне 2024 года).

Ожидается, что Барнье и его кабинет продолжат исполнять обязанности на время, пока президент Эммануэль Макрон будет искать нового премьера.

Эммануэль Макрон планирует выступить с обращением к нации в четверг, 5 декабря.


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