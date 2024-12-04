 

В Тбилиси завершен марш протеста, акции сторонников евроинтеграции возобновятся вечером

04.12.2024, 23:00, Новости дня
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В Тбилиси завершен марш протеста на проспекте Важи Пшавелы, проходивший после того, как спецназовцы разогнали протестующих водометами и другими спецсредствами на проспекте Руставели, передает агентство GHN.

Вопреки тому, что заявляют российские государственные СМИ, акции протеста в Тбилиси не прекращены. Планируется их возобновление: сегодня, 4 декабря, в 19:00 сторонники евроинтеграции Грузии вновь соберутся около здания парламента.

С 28 ноября граждане Грузии протестуют против решения правящей партии “Грузинская мечта” приостановить начало переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года.

Сотни участников протестов были задержали. Есть сотни пострадавших как со стороны протестующих, так и среди полицейских.


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