Дональд Трамп намерен назначить Адама Бёлера спецпосланником по делам заложников

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Адам Бёлер станет специальным посланником по делам заложников.

В предыдущей администрации Трампа Бёлер был одним из ключевых участников команды, работавшей над Соглашениями Авраама – серией договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах.

“Бёлер вел переговоры с самыми жесткими людьми в мире, включая “Талибан”, но он знает, что никто не может быть сильнее Соединенных Штатов, особенно когда я президент. Адам будет неустанно работать над возвращением американских граждан домой”, – заявил Трамп.

Ранее Адам Бёлер возглавлял федеральное агентство DFC, созданное во время первого президентского срока Трампа.