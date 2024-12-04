 

Дональд Трамп намерен назначить Адама Бёлера спецпосланником по делам заложников

04.12.2024, 21:25, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что Адам Бёлер станет специальным посланником по делам заложников.

В предыдущей администрации Трампа Бёлер был одним из ключевых участников команды, работавшей над Соглашениями Авраама – серией договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах.

“Бёлер вел переговоры с самыми жесткими людьми в мире, включая “Талибан”, но он знает, что никто не может быть сильнее Соединенных Штатов, особенно когда я президент. Адам будет неустанно работать над возвращением американских граждан домой”, – заявил Трамп.

Ранее Адам Бёлер возглавлял федеральное агентство DFC, созданное во время первого президентского срока Трампа.


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