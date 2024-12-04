Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1015-й день войны

Министерство обороны РФ 4 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1015-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Алисовка Харьковской области. Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 3 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Новоосиново Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики. Отражены десять контратак штурмовых групп 3-й, 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны. Противник потерял до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы “Захист-АФ” и два склада с боеприпасами. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 37-й, 54-й и 157-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Дачное, Звановка, Переездное, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 117-й тяжелой механизированной, 152-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й, 241-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дзержинск, Калиново, Щербиновка, Миролюбовка, Правдовка, Новотроицкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад, 49, 425 отдельных штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины. Противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины “Казак”, четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы “Мста-Б”, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 23-й и 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика” и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37183 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19611 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18960 орудий полевой артиллерии и минометов, 28981 единица специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).