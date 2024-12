Стрельба в Золотом храме – в Индии совершено покушение на лидера сикхов

В среду, 4 декабря, в Амритсаре, штат Пенджаб, было совершено покушение на бывшего председателя крупнейшей сикхской партии “Широмани Акали Дал” Сукбира Сингха Бадала.

Бадал, находившийся в момент покушения на входе в Золотой храм, не пострадал, поскольку прохожие, увидевшие, как преступник достает пистолет, успели помешать ему, и пуля попала в стену храма.

Нападавший был задержан. Мотивы покушения устанавливаются.

#WATCH | Punjab: Bullets fired at Golden Temple premises in Amritsar where SAD leaders, including party chief Sukhbir Singh Badal, are offering 'seva' under the religious punishments pronounced for them by Sri Akal Takht Sahib, on 2nd December.

Details awaited. pic.twitter.com/CFQaoiqLkx

— ANI (@ANI) December 4, 2024