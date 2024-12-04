 

ООН проголосовало за проведение конференции, содействующей созданию палестинского государства

04.12.2024, 3:10, Новости дня
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Генеральная ассамблея ООН проголосовала за проведение в июне 2025 года “мирной конференции” по палестино-израильскому конфликту, направленной на его прекращение и создание палестинского государства.

Это решение поддержали 157 стран, семь воздержались и восемь, включая Израиль, США, Венгрию и Аргентину, проголосовали против.

Председатель ГА ООН Филемон Ян, обращаясь к 193 членам ассамблеи, заявил, что только реализация принципа двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке. “После года войны и страданий реализация этого принципа обрела исключительную актуальность”, – заявил он. Он напомнил, что о создании двух государств говорилось в резолюции 181 ГА ООН, принятой 77 лет назад, но она до сих пор не реализована. По словам председателя, только создание палестинского государства “гарантирует палестинцам право на самоопределение и одновременно с этим обеспечит долгосрочную безопасность Израиля”.

Дипломат постпредства Израиля Реут Шапир Бен-Нафтали призвала участников Генассамблеи ООН привлечь к ответственности Иран, ХАМАС, “Хизбаллу” и другие террористические организации “за пролитую ими кровь и разрушенные жизни”. Она отметила, что в планах Генассамблеи провести на этой неделе три заседания, посвященные ситуации на Ближнем Востоке и обсуждению резолюций, в которых демонстрируется “безрассудное пренебрежение к истине”.

“После резни, устроенной ХАМАСом 7 октября, укоренившаяся антиизраильская позиция ООН стала очевидной для всех”, – сказала представительница Израиля. По словам Реут Шапир Бен-Нафтали, если бы члены ООН действительно стремились решить проблемы охваченного войной региона, они бы прекратили делегитимацию Израиля и сосредоточились на освобождении заложников, расформировании ХАМАСа и предотвращении разграбления гуманитарной помощи.


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