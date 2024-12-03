 

СМИ – председатель пророссийской “Грузинской мечты” покинул партию. Опровержение

03.12.2024, 23:50, Новости дня
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Оппозиционный телеканал Mtavari Arxi сообщил, что бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял решение покинуть пост председателя партии “Грузинская мечта”. По официальным данным, эта партия одержала верх на прошедших 26 октября парламентских выборах.

Информация была подтверждена в окружении политика, который, как утверждается, намерен заняться бизнесом. Руководство партии обратилась к нему с просьбой пересмотреть решение и не выступать с резкими заявлениями на фоне оппозиционных выступлений.

Однако вскоре вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский опроверг информацию оппозиционного телеканала “Мтавари архи” о том, что председатель правящей партии “Грузинская мечта – Демократическая Грузия” Ираклий Гарибашвили покинул ее ряды.

Напомним, что в Грузии несколько дней не прекращаются манифестации оппозиции, требующей проведения повторных парламентских выборов и возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз. Демонстрации проходят не только в Тбилиси, но и в Кутаиси, Батуми, других городах.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала пророссийская партия “Грузинская мечта”. Другие партии заявили о массовых фальсификациях, отказавшись признать результаты голосования. Президент Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию.


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