 

Президент Южной Кореи объявил об отмене военного положения

03.12.2024, 22:10, Новости дня
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Телеканал Sky News передал, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил об отмене введенного несколько часов назад военного положения.

О введении военного положения президент объявил в телеобращении к народу. Он обвинил оппозицию в том, что она при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. Он утверждал, что военное положение вводится для защиты от “угрозы, исходящей от коммунистической КНДР”.

После этого сообщения у здания парламента начали собираться демонстранты, протестующие против этого шага.

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, но армия сообщила, что только президент может отменить свое решение.


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