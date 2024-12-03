В Южной Корее президентским указом введено военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Об этом пишет агентство “Ренхап”.

В телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

“Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение”, – заявил он.