 

В Германии 20-летней жертве домогательств, убившей преследователя, грозит 10 лет тюрьмы

03.12.2024, 15:25, Новости дня
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В Германии выдвинуто обвинение против 20-летней американки, которая нанесла смертельное ножевое ранение 64-летнему гражданину Эритреи, который совершил в ее отношении развратные действия. Девушке грозит до 10 лет тюрьмы, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 29 июня на вокзале Кайзерслаутерна. Мужчина схватил за низ спины ехавшую перед ним на эскалаторе девушку. В ходе спора она достала складной нож. Мужчина схватил ее за руку. Пытаясь освободиться, она дернула руку, попав ножом прямо в сердце.

Защита заявляет, что речь идет о самообороне, и девушка всего лишь хотела, чтобы нападавший от нее отстал. Однако прокуратура отказалась признавать это самообороной. Просмотрев материалы камер наблюдения, следователи пришли к выводу, что она не хотела убивать мужчину, но хотела нанести ему вред.


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