 

CNN – демократы возмущены решением Байдена помиловать сына – вопреки собственным обещаниям

03.12.2024, 12:15, Новости дня
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Как пишет телеканал CNN, многие демократы возмущены решением президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, которому вменялись преступления, связанные с незаконным хранением оружия и неуплатой налогов.

Наибольшее возмущение вызвал не сам акт помилования, а то, что на всем протяжении судебного разбирательства и сам президент, и другие представители его администрации заявляли, что этого не будет. Последнее подобное заявление прозвучало из уст пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер уже после президентских выборов.

“Как отец, я его понимаю. Но для человека, который хочет, чтобы народ вновь поверил в общественные институты, это шаг назад”, – заявил конгрессмен-демократ из Огайо Грег Ландсман.

“Он поставил личные интересы выше долга. Это еще сильнее подрывает веру простых американцев в то, что перед судом все равны”, – отметил сенатор-демократ из Колорадо Майкл Беннет.

Несколько бывших сотрудников администрации отмечают: помилование было бы принято лучше, если бы Байден сохранял неопределенность в этом вопросе, а не заявлял о невозможности помилования.

Отметим: практика подписания помилования близких в конце каденции – распространенная практика, так, Дональд Трамп помиловал свекра своей дочери Чарльза Кушнера. Это не помешало Трампу заявить, что решение Байдена о помиловании сына является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.


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