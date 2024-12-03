 

Акции протеста в Тбилиси – множество пострадавших и задержанных

03.12.2024, 5:40, Новости дня
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В Тбилиси продолжаются акции протеста оппозиции после решения правительства приостановить евроинтеграцию страны. Утром 2 декабря спецназ разогнал демонстрантов на проспекте Руставели. Акции протеста продолжились в парке Ваке.

Агентство GHN сообщает, что был задержан Зураб Джапаридзе, , лидер оппозиционной партии “Гирчи – больше свободы”. Аресту предшествовало столкновение между полицией и демонстрантами.

По словам председателя Ассоциации молодых юристов Грузии Ноны Курдованидзе, ежедневно на митингах полиция задерживает 40-70 человек. Она считает, что задержания зачастую произвольные, с целью устрашения. Суды не справляются с таким количеством дел. Многих из тех, кого задерживали ранее, уже отпустили без предъявления обвинений.

МВД Грузии распространило сообщение, в котором говорится о 113 сотрудниках полиции, пострадавших в ходе проходящих в последние дни акций протеста в Тбилиси.

Оппозиция заявляла о сотнях пострадавших в ходе столкновений с полицией.


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