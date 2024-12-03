 

Дональд Трамп встретился во Флориде с Сарой Нетаниягу

03.12.2024, 2:20, Новости дня
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп отобедал с супругой премьер-министра Израиля Сарой Нетаниягу. Фотографию опубликовала в социальной сети Х представительница пресс-службы Трампа Марго Мартин.

Встреча состоялась в гольф-клубе Трампа во Флориде. Жена премьер-министра Израиля прилетела в Майами на минувшей неделе и пробудет там до середины декабря. В этом городе живет ее сын Яир Нетаниягу.


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