Дональд Трамп встретился во Флориде с Сарой Нетаниягу

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отобедал с супругой премьер-министра Израиля Сарой Нетаниягу. Фотографию опубликовала в социальной сети Х представительница пресс-службы Трампа Марго Мартин.

Встреча состоялась в гольф-клубе Трампа во Флориде. Жена премьер-министра Израиля прилетела в Майами на минувшей неделе и пробудет там до середины декабря. В этом городе живет ее сын Яир Нетаниягу.