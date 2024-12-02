 

В Гвинее спорный пенальти повлек за собой гибель более 100 человек

02.12.2024, 23:00, Новости дня
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По меньшей мере 100 человек погибли в Гвинее в результате давки на футбольном матче, начавшейся после столкновений болельщиков и полиции. Причиной беспорядков стал спорный пенальти.

Трагедия произошла в Нзерекоре во время матча команд Нзерекоре и Лабе. Незадолго до конца игры судья назначил пенальти, который болельщики одной из команд сошли необоснованным. Они начали кидать камни. Болельщики соперников им ответили.

Полиция применила слезоточивый газ. Началась паника, приведшая к давке и гибели множества людей, в том числе – детей. Морги Нзерекоре оказались переполненными.

Оппозиционная коалиция “Национальный альянс за альтернативу и демократию” потребовала начать расследование. Ее представители заявляют, что турнир был организован для поддержки главы государства Мамади Думбуя, пришедшего к власти в результате переворота три года назад.


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