Андрей Воробьев: в Подмосковье построят 5 питающих центров в 2026–2027 годах

«Наша задача, чтобы инвестиционная программа коснулась

каждого СНТ, каждого малого или большого населенного пункта», – обосновал Воробьев.

Так, в Чехове, Раменском и Домодедове в 2026 году будут

введены новые подстанции 220 кВ каждая. В одинцовском селе Ромашково станцию

такой же мощности возведут в 2027 году. Подстанцию 110 кВ в 2027 году также

построят в Дубне.

На 2026–2027 годы запланировано инвестировать 167 млрд

рублей в модернизацию сетей Подмосковья. Продолжится создание кольцевой

распределительной сети в Чехове, Раменском и Солнечногорске. В 2025 году

консолидированные сети появятся еще в шести муниципалитетах, включая Балашиху,

Воскресенск и Мытищи.

В регионе также активно реализуются ремонтные работы. В

2024 году было обновлено 1,5 тыс. км линий электропередачи, расчистили 6,5 тыс.

га трасс и модернизировали 2,6 тыс. трансформаторных подстанций.

В 2024 году в Подмосковье завершили комплексную

реконструкцию подстанций «Фруктовая» и «Бегичево» в Чехове. Сообщается, что это

улучшило энергоснабжение для более чем 25 тыс. жителей округа.

Наконец, для повышения оперативности устранения аварий

Подмосковье приобрело 80 передвижных электростанций и четыре мобильные

подстанции 110 кВ, которые уже вводятся в эксплуатацию.