Андрей Воробьев: в Подмосковье построят 5 питающих центров в 2026–2027 годах
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«Наша задача, чтобы инвестиционная программа коснулась
каждого СНТ, каждого малого или большого населенного пункта», – обосновал Воробьев.
Так, в Чехове, Раменском и Домодедове в 2026 году будут
введены новые подстанции 220 кВ каждая. В одинцовском селе Ромашково станцию
такой же мощности возведут в 2027 году. Подстанцию 110 кВ в 2027 году также
построят в Дубне.
На 2026–2027 годы запланировано инвестировать 167 млрд
рублей в модернизацию сетей Подмосковья. Продолжится создание кольцевой
распределительной сети в Чехове, Раменском и Солнечногорске. В 2025 году
консолидированные сети появятся еще в шести муниципалитетах, включая Балашиху,
Воскресенск и Мытищи.
В регионе также активно реализуются ремонтные работы. В
2024 году было обновлено 1,5 тыс. км линий электропередачи, расчистили 6,5 тыс.
га трасс и модернизировали 2,6 тыс. трансформаторных подстанций.
В 2024 году в Подмосковье завершили комплексную
реконструкцию подстанций «Фруктовая» и «Бегичево» в Чехове. Сообщается, что это
улучшило энергоснабжение для более чем 25 тыс. жителей округа.
Наконец, для повышения оперативности устранения аварий
Подмосковье приобрело 80 передвижных электростанций и четыре мобильные
подстанции 110 кВ, которые уже вводятся в эксплуатацию.
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