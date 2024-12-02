Канцлер Германии Шольц прибыл в Киев

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02.12.2024, 19:45, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев. Поездка заранее не анонсировалась. Его визит должен стать демонстрацией германской поддержки Украины. Напомним, что недавно Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

1 декабря, в день вступления в должность, Киев посетили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комиссар по расширению Марта Кос и президент Евросовета Антониу Кошта.

Ранее представители Евросоюза заявляли, что будут готовы взять на себя всю помощь Украине, если новоизбранный президент США Дональд Трамп откажется от продолжения политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.


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