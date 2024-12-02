 

Путин утвердил рекордный военный бюджет

02.12.2024, 18:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. В соответствии с ним, расходы государства в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей (380 мдрд долларов по нынешнему курсу), а расходы – 41,47 триллиона рублей.

Как отмечает Радио Свобода, расходы на военные нужды в 2025 году году составят 13,5 триллиона рублей. Это около 41% всех расходов страны, что больше, чем финансирование здравоохранения, образования, социальной политики и национальной экономики, вместе взятых.

13,5 трлн рублей – рекордная сумма за всю постсоветскую историю России. Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году – он составил 10,4 трлн. Но тогда предполагалось, что в следующем году военные расходы пойдут на спад, сократившись до 8,5 триллионов рублей. Теперь снижение планируется в 2026 году.

Еще 3,459 триллионов рублей составят расходы на национальную безопасность. Это бюджет полиции, Росгвардии, спецслужб, Следственного комитета. Балансировать бюджет предлагается пери помощи налоговой реформы и девальвации рубля.


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