 

Три человека умерли на Филиппинах, отравившись мясом редкой черепахи

02.12.2024, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Три человека умерли и 32 были госпитализированы на Филиппинах после того, как отведали рагу, приготовленное из мяса черепахи, находящейся под угрозой исчезновения. Собаки, коты и куры, отведавшие это мясо, тоже умерли.

Филиппинские законы запрещают есть черепашье мясо, однако оно считается деликатесом, особенно представители коренного населения. В данном случае из черепахи было приготовлено адобо – популярное на Филиппинах рагу из мяса и овощей, тушеных в уксусе и соевом соусе.

Десятки человек, отведавшие блюдо, приготовленное местным рыбаком из выловленном им черепахи, сообщили о рвоте, поносе и сильных болях в желудке.

Власти провинции Магинданао-дель-Норте потребовали от полиции строже контролировать соблюдение законов. Жители прибрежного Дату-Бла-Синсуат сетуют: зачем надо было есть черепах, когда в море полно рыбы и омаров, пишет BBC.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1013-й день войны

02.12 / В Швеции предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о терроризме

02.12 / Парламентские выборы в Румынии – Пиррова победа прозападных сил

02.12 / Генштаб ВСУ – сбиты 52 из 110 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 15 украинских БПЛА

02.12 / Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Трамп обвинил его в злоупотреблении

02.12 / СМИ – Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

02.12 / Страны Балтии договорились ввести санкции против тех, кто подавляет протесты в Грузии

02.12 / Первые в мире – в Бельгии секс-работники получили социальные права, выплаты за роды и пенсию

02.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1012-й день войны

02.12 / Якубович не согласился расстаться с самым дорогим даже за 10 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика