В Швеции предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о терроризме

Государственная прокуратура Швеции предъявила обвинительное заключение трем людям, подозреваемым в подготовке теракта и, согласно материалам следствия, связанным с “Исламским государством”.

Эти трое, а также еще один человек, обвиняются в принадлежности к террористической организации, пишет агентство Reuters

. Преступления, которые им инкриминируются произошли между сентябрем 2023 года и мартом 2024 года.

В заявлении прокуратуры отмечается, что подозреваемые были связаны со структурами “Исламского государства” в других странах, прежде всего в Сомали, а также с лицами, которые стали объектом контртеррористических расследований за границей.