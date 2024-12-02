В Швеции предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о терроризме
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Государственная прокуратура Швеции предъявила обвинительное заключение трем людям, подозреваемым в подготовке теракта и, согласно материалам следствия, связанным с “Исламским государством”.
Эти трое, а также еще один человек, обвиняются в принадлежности к террористической организации, пишет агентство Reuters
. Преступления, которые им инкриминируются произошли между сентябрем 2023 года и мартом 2024 года.
В заявлении прокуратуры отмечается, что подозреваемые были связаны со структурами “Исламского государства” в других странах, прежде всего в Сомали, а также с лицами, которые стали объектом контртеррористических расследований за границей.
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