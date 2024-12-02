 

Парламентские выборы в Румынии – Пиррова победа прозападных сил

02.12.2024, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После подсчета 96% бюллетеней на парламентских выборах в Румынии первое место заняла проевропейская социал-демократическая партия – она набирает 23%. На втором – ультраправый “Альянс за объединение румын” с 18%. У правоцентристских национал-либералов 14%.

В то же время три ультраправые партии вместе набирают около 30% – в три раза больше, чем в 2020 году. Это самый высокий показатель за все время после распада Восточного блока. Ультраправые выступают за ограничение сотрудничества с Евросоюзом и прекращение помощи Украине.

Как предполагается, у власти останется нынешняя прозападная коалиция. Премьер-министр Марчел Чолаку, представитель СДП, заявил, что страна продолжит идти по европейскому пути, защищая свою идентичность, национальные ценности и веру.

Через неделю в Румынии пройдет второй раунд президентских выборов. В первом туре, вопреки всем прогнозам, первое место занял радикально-правый популист Калин Джорджеску, критик ЕС, выступавший в поддержку Владимира Путина. Конкуренцию ему составит представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони. Чолаку во второй тур не вышел.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / “Люди должны прозреть”: избрание Трампа вселило надежду в живущую под санкциями Долину

02.12 / “Я обрела покой и свободу”: Алсу считает развод самым счастливым событием года

02.12 / Генштаб ВСУ – сбиты 52 из 110 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 15 украинских БПЛА

02.12 / Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Трамп обвинил его в злоупотреблении

02.12 / СМИ – Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

02.12 / Страны Балтии договорились ввести санкции против тех, кто подавляет протесты в Грузии

02.12 / Первые в мире – в Бельгии секс-работники получили социальные права, выплаты за роды и пенсию

02.12 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1012-й день войны

02.12 / Якубович не согласился расстаться с самым дорогим даже за 10 млн рублей

01.12 / Граждане 23 стран стали жертвами фишинговой атаки, использующей бренд Netflix

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика