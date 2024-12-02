Парламентские выборы в Румынии – Пиррова победа прозападных сил

После подсчета 96% бюллетеней на парламентских выборах в Румынии первое место заняла проевропейская социал-демократическая партия – она набирает 23%. На втором – ультраправый “Альянс за объединение румын” с 18%. У правоцентристских национал-либералов 14%.

В то же время три ультраправые партии вместе набирают около 30% – в три раза больше, чем в 2020 году. Это самый высокий показатель за все время после распада Восточного блока. Ультраправые выступают за ограничение сотрудничества с Евросоюзом и прекращение помощи Украине.

Как предполагается, у власти останется нынешняя прозападная коалиция. Премьер-министр Марчел Чолаку, представитель СДП, заявил, что страна продолжит идти по европейскому пути, защищая свою идентичность, национальные ценности и веру.

Через неделю в Румынии пройдет второй раунд президентских выборов. В первом туре, вопреки всем прогнозам, первое место занял радикально-правый популист Калин Джорджеску, критик ЕС, выступавший в поддержку Владимира Путина. Конкуренцию ему составит представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони. Чолаку во второй тур не вышел.