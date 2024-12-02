Страны Балтии договорились ввести санкции против тех, кто подавляет протесты в Грузии

Три страны Балтии намерены ввести персональные санкции против подавляющих протесты в Грузии. Об этом написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Х-блоге.

“Три балтийских государства договорились о введении персональных санкций в отношении тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. В наших странах не рады противникам демократии и нарушителям прав человека”, – написал глава МИД.

В воскресенье, 1 декабря, президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Он осудил применение силы против демонстрантов, и отметил, что его страна поддерживает призыв Европейского парламента провести в Грузии новые парламентские выборы. “Нынешние решения правительства не соответствуют ожиданиям президента страны и значительной части грузинского общества. Мы осуждаем любое применение силы против жителей Грузии и призываем правительство немедленно прекратить задержания”, – цитирует слова Науседы агентство LRT.lt