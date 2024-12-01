 

Google Maps начинает использовать предупреждения Waze

01.12.2024, 17:15, Новости дня
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Компания Google сообщила, что ее приложение Google Maps будет показывать предупреждения навигатора Waze, чтобы предотвратить возможные аварии. Об этом пишет сайт 9to5Google.

Согласно публикации, в июле Google Maps анонсировали улучшенный пользовательский интерфейс для Android, iOS, Android Auto, CarPlay и Android Automotive. Внедрение началось с сентября, однако на деле система начала работать только в последние дни.

9to5Google отмечает, что подобная интеграция будет служить улучшению работы обоих приложений, использующих систему Google Geo. При этом у Google Maps насчитывается два миллиарда пользователей, а у Waze – 150 миллионов.

В последнее время было зафиксировано несколько случаев тяжелых аварий из-за ошибок навигационной системы. Так, в Индии погибли три человека, которых Google Maps завел на обрушившийся мост. Отметим, что въезд на мост перегорожен не был.


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