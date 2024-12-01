 

Трамп объявил следующим главой ФБР Пателя, считающего Израиль “союзником номер один”

01.12.2024, 7:20, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что следующим главой ФБР станет Кашьяп “Кэш” Патель, который в первый президентский срок Трампа занимал должность руководителя аппарата министерства обороны США. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

В заявлении Трампа говорится: “Я с гордостью объявляю, что Кашьяп “Кэш” Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш – блестящий юрист, следователь и борец за “Америку прежде всего”, который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа. Он сыграл ключевую роль в раскрытии фальсификации “Россия, Россия, Россия”, выступая в качестве защитника истины, ответственности и Конституции. Кэш проделал невероятную работу во время моего первого срока, когда он занимал должность начальника штаба в министерстве обороны, заместителя директора Национальной разведки и старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности. Кэш также провел более 60 судебных процессов с участием присяжных. Этот глава ФБР положит конец растущей эпидемии преступности в Америке, уничтожит преступные банды мигрантов и остановит зловещую угрозу торговли людьми и наркотиками через границу. Кэш будет работать под руководством нашего великого генерального прокурора Пэм Бонди, чтобы вернуть ФБР верность, храбрость и честность”.

Ранее Патель призвал США встать “плечом к плечу” рядом с Израилем, который, по его словам, является их “союзником номер один”.


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