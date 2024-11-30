Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка
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Классический маринад с луком и уксусом
Ингредиенты:
- Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
- Репчатый лук — 3–4 штуки
- Уксус столовый 9% — 2 столовые ложки
- Вода — 100 мл
- Соль — 1 чайная ложка
- Перец черный молотый — по вкусу
- Лавровый лист — 2–3 штуки
Приготовление:
Маринад на кефире
Ингредиенты:
- Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
- Кефир — 500 мл
- Репчатый лук — 3–4 штуки
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Соль — 1 чайная ложка
- Перец черный молотый — по вкусу
- Паприка сладкая — 1 чайная ложка
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Приготовление:
Маринад на минеральной воде
Ингредиенты:
- Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
- Минеральная вода газированная — 500 мл
- Репчатый лук — 3–4 штуки
- Лимон — 1 штука
- Соль — 1 чайная ложка
- Перец черный молотый — по вкусу
- Специи (зира, кориандр, розмарин) — по вкусу
Приготовление:
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