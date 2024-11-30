 

Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка

30.11.2024, 22:20, Новости дня
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Классический маринад с луком и уксусом

Ингредиенты:

  • Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
  • Репчатый лук — 3–4 штуки
  • Уксус столовый 9% — 2 столовые ложки
  • Вода — 100 мл
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Лавровый лист — 2–3 штуки

Приготовление:

  • Нарежьте мясо крупными кусками.
  • Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
  • В глубокой миске смешайте воду и уксус.
  • Добавьте соль, перец и лавровый лист.
  • Положите мясо и лук в маринад, хорошо перемешайте.
  • Накройте крышкой или пленкой и оставьте мариноваться минимум на 4 часа, желательно на ночь.

    • Маринад на кефире

    Ингредиенты:

    • Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
    • Кефир — 500 мл
    • Репчатый лук — 3–4 штуки
    • Чеснок — 3–4 зубчика
    • Соль — 1 чайная ложка
    • Перец черный молотый — по вкусу
    • Паприка сладкая — 1 чайная ложка
    • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

    Приготовление:

  • Нарежьте мясо крупными кусками.
  • Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
  • Чеснок мелко нарубите или пропустите через пресс.
  • В глубокой миске смешайте кефир, соль, перец, паприку и зелень.
  • Добавьте мясо, лук и чеснок, тщательно перемешайте.
  • Оставьте мариноваться на 4–6 часов или на ночь.

    • Маринад на минеральной воде

    Ингредиенты:

    • Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
    • Минеральная вода газированная — 500 мл
    • Репчатый лук — 3–4 штуки
    • Лимон — 1 штука
    • Соль — 1 чайная ложка
    • Перец черный молотый — по вкусу
    • Специи (зира, кориандр, розмарин) — по вкусу

    Приготовление:

  • Нарежьте мясо крупными кусками.
  • Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
  • Выжмите сок лимона.
  • В глубокой миске смешайте минеральную воду, лимонный сок, соль, перец и специи.
  • Добавьте мясо и лук, тщательно перемешайте.
  • Оставьте мариноваться на 2–3 часа.

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