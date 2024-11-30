 

Министр обороны России передал “дружеский привет от Путина” Ким Чен Ыну

30.11.2024, 19:45, Новости дня
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном, пишет минобороны РФ.

Во время встречи Белоусов выразил признательность властям Северой Кореи “за приверженность курсу на углубление связей с Россией”, а также передал Ким Чен Ыну “дружеский привет” от Владимира Путина.

Белоусов также заявил, что РФ ожидает “положительного решения” КНДР на приглашение направить в Москву подразделения вооруженных сил для участия в военном параде на Красной площади 9 мая 2025 года.

В свою очередь лидер Северной Кореи осудил США за то, что они разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. При этом он назвал российский удар по Украине в ответ на обстрелы ВСУ с использованием западного дальнобойного оружия “уместной и эффективной мерой”.


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