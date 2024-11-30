 

В Лондоне забросали камнями автобус, в котором ехали ученики еврейской школы

30.11.2024, 16:25, Новости дня
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Автобус, в котором ехали ученики еврейской школы Jews’ Free School, подвергся нападению на оживленной центральной улице северного Лондона. Несколько дебоширов стали бросать в автобус камни с криками “К черту Израиль, вас никто не любит”, пишет The Standard.

12-летний мальчик рассказал об инциденте: “Я сидел в передней части автобуса, мы все были в ужасе и спрятались под сиденьями. Это было действительно страшно”.

JFS (так обычно сокращенно называют школу) хорошо известна в округе Брент и действует с 1732 года.

Благотворительная организация Community Security Trust, помогающая еврейской общине Великобритании, заявила, что оказывает поддержку семьям детей, получивших психологическую травму из-за нападения.


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