 

В России произошел сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи

29.11.2024, 20:35, Новости дня
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В работе российских банковских сервисов, служб доставки и операторов связи произошел сбой. По предварительным данным, он вызван неполадками на стороне одного из облачных сервисов, пишет “Медуза” со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время.

Согласно данным сайта “Сбой.рф”, пользователи жалуются на сбои в работе сервисов по доставке еды, пишет “Коммерсант”. Жалобы поступают на “Вкусно – и точка”, KFC, “Бургер Кинг”, “Додо Пицца”, “Купер”, а также сервисы по доставке продуктов из “Магнита”, “Пятерочки” и других.

О проблемах с покупкой билетов сообщил “Аэрофлот”.


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