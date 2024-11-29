 

5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

29.11.2024, 16:35, Новости дня
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Классический картофельный гратен

Ингредиенты:

  • Картофель — 800 г
  • Сливки — 300 мл
  • Молоко — 100 мл
  • Сыр Грюйер — 150 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу
  • Мускатный орех — щепотка
  • Масло сливочное — 20 г

Приготовление:

  • Очистите и нарежьте картофель тонкими ломтиками.
  • Смешайте сливки, молоко, соль, перец и мускатный орех.
  • Раздавите чеснок и добавьте его в смесь.
  • Натрите сыр.
  • Форму для запекания смажьте маслом и выложите слой картофеля.
  • Полейте частью смеси сливок и молока, затем посыпьте сыром.
  • Повторяйте слои, пока все ингредиенты не закончатся.
  • Запекайте в духовке при температуре 180°C около 40 минут, пока верх не станет золотистым.

    • Гратен с брокколи и цветной капустой

    Ингредиенты:

    • Брокколи — 400 г
    • Цветная капуста — 400 г
    • Лук-порей — 1 шт.
    • Сливки — 250 мл
    • Сыр чеддер — 150 г
    • Мука — 1 ст.л.
    • Соль, перец — по вкусу
    • Оливковое масло — 2 ст.л.

    Приготовление:

  • Отварите брокколи и цветную капусту в подсоленной воде до полуготовности.
  • Нарежьте лук-порей кольцами и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
  • Добавьте муку и готовьте еще минуту.
  • Постепенно влейте сливки, помешивая, чтобы избежать комочков.
  • Посолите, поперчите и доведите соус до кипения.
  • Натрите сыр.
  • Выложите овощи слоями в форму для запекания, поливая их соусом и посыпая сыром.
  • Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.

    • Гратен с тыквой и шпинатом

    Ингредиенты:

    • Тыква — 500 г
    • Шпинат — 200 г
    • Лук репчатый — 1 шт.
    • Сливки — 200 мл
    • Сыр пармезан — 100 г
    • Чеснок — 2 зубчика
    • Тимьян — 1 ч.л.
    • Соль, перец — по вкусу
    • Оливковое масло — 2 ст.л.

    Приготовление:

  • Нарежьте тыкву кубиками и отварите до полуготовности.
  • Обжарьте нарезанный лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности.
  • Добавьте шпинат и тушите до увядания.
  • Выложите тыкву и шпинат слоями в форму для запекания.
  • Залейте сливками, смешанными с тимьяном, солью и перцем.
  • Посыпьте тертым пармезаном.
  • Запекайте в духовке при температуре 200°C около 30 минут, пока верх не станет хрустящим.

    • Гратен с цукини и помидорами

    Ингредиенты:

    • Цукини — 2 шт.
    • Помидоры — 3 шт.
    • Лук красный — 1 шт.
    • Сливки — 200 мл
    • Сыр моцарелла — 150 г
    • Базилик свежий — 10 листьев
    • Соль, перец — по вкусу
    • Оливковое масло — 2 ст.л.

    Приготовление:

  • Нарежьте цукини и помидоры кружочками.
  • Нарежьте лук полукольцами.
  • Выложите овощи слоями в форму для запекания, чередуя цукини, помидоры и лук.
  • Посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
  • Залейте сливками и посыпьте натертой моцареллой.
  • Запекайте в духовке при температуре 180°C около 35 минут, пока верх не станет золотистым.
  • Перед подачей украсьте свежим базиликом.

    • Гратен с курицей и грибами

    Ингредиенты:

    • Куриное филе — 400 г
    • Шампиньоны — 300 г
    • Лук репчатый — 1 шт.
    • Сливки — 250 мл
    • Сыр эмменталь — 150 г
    • Мука — 1 ст.л.
    • Соль, перец — по вкусу
    • Оливковое масло — 2 ст.л.

    Приготовление:

  • Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на оливковом масле до готовности.
  • Нарежьте грибы и лук, обжарьте вместе до золотистого цвета.
  • В отдельной кастрюле приготовьте соус: разогрейте сливки, добавьте муку и варите, помешивая, до загустения.
  • Посолите, поперчите и снимите с огня.
  • Выложите курицу и грибы слоями в форму для запекания, залейте соусом и посыпьте натертым сыром.
  • Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.

    • Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню и порадовать близких вкусными блюдами!


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