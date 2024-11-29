5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами
29.11.2024, 16:35,
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Классический картофельный гратен
Ингредиенты:
- Картофель — 800 г
- Сливки — 300 мл
- Молоко — 100 мл
- Сыр Грюйер — 150 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Мускатный орех — щепотка
- Масло сливочное — 20 г
Приготовление:
Очистите и нарежьте картофель тонкими ломтиками.
Смешайте сливки, молоко, соль, перец и мускатный орех.
Раздавите чеснок и добавьте его в смесь.
Натрите сыр.
Форму для запекания смажьте маслом и выложите слой картофеля.
Полейте частью смеси сливок и молока, затем посыпьте сыром.
Повторяйте слои, пока все ингредиенты не закончатся.
Запекайте в духовке при температуре 180°C около 40 минут, пока верх не станет золотистым.
Гратен с брокколи и цветной капустой
Ингредиенты:
- Брокколи — 400 г
- Цветная капуста — 400 г
- Лук-порей — 1 шт.
- Сливки — 250 мл
- Сыр чеддер — 150 г
- Мука — 1 ст.л.
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
Отварите брокколи и цветную капусту в подсоленной воде до полуготовности.
Нарежьте лук-порей кольцами и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
Добавьте муку и готовьте еще минуту.
Постепенно влейте сливки, помешивая, чтобы избежать комочков.
Посолите, поперчите и доведите соус до кипения.
Натрите сыр.
Выложите овощи слоями в форму для запекания, поливая их соусом и посыпая сыром.
Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.
Гратен с тыквой и шпинатом
Ингредиенты:
- Тыква — 500 г
- Шпинат — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливки — 200 мл
- Сыр пармезан — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Тимьян — 1 ч.л.
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
Нарежьте тыкву кубиками и отварите до полуготовности.
Обжарьте нарезанный лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности.
Добавьте шпинат и тушите до увядания.
Выложите тыкву и шпинат слоями в форму для запекания.
Залейте сливками, смешанными с тимьяном, солью и перцем.
Посыпьте тертым пармезаном.
Запекайте в духовке при температуре 200°C около 30 минут, пока верх не станет хрустящим.
Гратен с цукини и помидорами
Ингредиенты:
- Цукини — 2 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Сливки — 200 мл
- Сыр моцарелла — 150 г
- Базилик свежий — 10 листьев
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
Нарежьте цукини и помидоры кружочками.
Нарежьте лук полукольцами.
Выложите овощи слоями в форму для запекания, чередуя цукини, помидоры и лук.
Посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
Залейте сливками и посыпьте натертой моцареллой.
Запекайте в духовке при температуре 180°C около 35 минут, пока верх не станет золотистым.
Перед подачей украсьте свежим базиликом.
Гратен с курицей и грибами
Ингредиенты:
- Куриное филе — 400 г
- Шампиньоны — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливки — 250 мл
- Сыр эмменталь — 150 г
- Мука — 1 ст.л.
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 2 ст.л.
Приготовление:
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на оливковом масле до готовности.
Нарежьте грибы и лук, обжарьте вместе до золотистого цвета.
В отдельной кастрюле приготовьте соус: разогрейте сливки, добавьте муку и варите, помешивая, до загустения.
Посолите, поперчите и снимите с огня.
Выложите курицу и грибы слоями в форму для запекания, залейте соусом и посыпьте натертым сыром.
Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.
Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню и порадовать близких вкусными блюдами!
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