5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

Классический картофельный гратен

Ингредиенты:

Картофель — 800 г

Сливки — 300 мл

Молоко — 100 мл

Сыр Грюйер — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Мускатный орех — щепотка

Масло сливочное — 20 г

Приготовление:

Очистите и нарежьте картофель тонкими ломтиками.

Смешайте сливки, молоко, соль, перец и мускатный орех.

Раздавите чеснок и добавьте его в смесь.

Натрите сыр.

Форму для запекания смажьте маслом и выложите слой картофеля.

Полейте частью смеси сливок и молока, затем посыпьте сыром.

Повторяйте слои, пока все ингредиенты не закончатся.

Запекайте в духовке при температуре 180°C около 40 минут, пока верх не станет золотистым.

Гратен с брокколи и цветной капустой

Ингредиенты:

Брокколи — 400 г

Цветная капуста — 400 г

Лук-порей — 1 шт.

Сливки — 250 мл

Сыр чеддер — 150 г

Мука — 1 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст.л.

Приготовление:

Отварите брокколи и цветную капусту в подсоленной воде до полуготовности.

Нарежьте лук-порей кольцами и обжарьте на оливковом масле до мягкости.

Добавьте муку и готовьте еще минуту.

Постепенно влейте сливки, помешивая, чтобы избежать комочков.

Посолите, поперчите и доведите соус до кипения.

Натрите сыр.

Выложите овощи слоями в форму для запекания, поливая их соусом и посыпая сыром.

Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.

Гратен с тыквой и шпинатом

Ингредиенты:

Тыква — 500 г

Шпинат — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сливки — 200 мл

Сыр пармезан — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Тимьян — 1 ч.л.

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст.л.

Приготовление:

Нарежьте тыкву кубиками и отварите до полуготовности.

Обжарьте нарезанный лук и чеснок на оливковом масле до прозрачности.

Добавьте шпинат и тушите до увядания.

Выложите тыкву и шпинат слоями в форму для запекания.

Залейте сливками, смешанными с тимьяном, солью и перцем.

Посыпьте тертым пармезаном.

Запекайте в духовке при температуре 200°C около 30 минут, пока верх не станет хрустящим.

Гратен с цукини и помидорами

Ингредиенты:

Цукини — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Лук красный — 1 шт.

Сливки — 200 мл

Сыр моцарелла — 150 г

Базилик свежий — 10 листьев

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст.л.

Приготовление:

Нарежьте цукини и помидоры кружочками.

Нарежьте лук полукольцами.

Выложите овощи слоями в форму для запекания, чередуя цукини, помидоры и лук.

Посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.

Залейте сливками и посыпьте натертой моцареллой.

Запекайте в духовке при температуре 180°C около 35 минут, пока верх не станет золотистым.

Перед подачей украсьте свежим базиликом.

Гратен с курицей и грибами

Ингредиенты:

Куриное филе — 400 г

Шампиньоны — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сливки — 250 мл

Сыр эмменталь — 150 г

Мука — 1 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст.л.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на оливковом масле до готовности.

Нарежьте грибы и лук, обжарьте вместе до золотистого цвета.

В отдельной кастрюле приготовьте соус: разогрейте сливки, добавьте муку и варите, помешивая, до загустения.

Посолите, поперчите и снимите с огня.

Выложите курицу и грибы слоями в форму для запекания, залейте соусом и посыпьте натертым сыром.

Запекайте в духовке при температуре 190°C около 25 минут, пока верх не станет румяным.

Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню и порадовать близких вкусными блюдами!