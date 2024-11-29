Миллиардера Мохаммеда аль-Файеда, умершего год назад, обвиняют во множестве изнасилований

Во Франции разразился скандал: за последние недели около 90 женщин обвинили умершего более года назад миллиардера Мохаммеде аль-Файеда в сексуальном насилии. Есть сотни свидетельств, что это правда, пишет Le Point.

Речь идет о событиях, происходивших в 1977-2014 годах. Причем жертвами неоднократно становились несовершеннолетние.

В сентября телеканал BBC показал документальный фильм “Аль-Файед: хищник в Harrods”. Пять женщин утверждают, что их изнасиловал бывший владелец фешенебельного лондонского универмага Harrods Мохаммед аль-Файед, когда они там работали. Инциденты произошли в Лондоне, Париже, Сен-Тропе и Абу-Даби.

Вскоре заявления о том, что аль-Файед их изнасиловал, поступили от десятков женщин. Самой младшей жертве миллиардера, судя по имеющимся данным, в день, когда она была изнасилована, было 13 лет.

В деле аль-Файеда, которое разрослось до 50 тысяч страниц, есть свидетели, подтверждающие заявления жертв, отмечает Associated Press.

Власти также подтвердили, что проводится внутреннее расследование того, как реагировали правоохранительные органы на жалобы на аль-Файеда при его жизни. Такие жалобы поступали в 2008 и 2013 годах.

Мохаммед аль-Файед родился 27 января 1929 года. Любил рассказывать, что начал заниматься бизнесом еще в детстве, продавая самодельный лимонад. В течение многих лет работал в бизнесе вместе с братом своей жены Аднаном Хашогги. В молодости вместе с братьями основал компанию, занимавшуюся грузоперевозками из Египта, вскоре обзавелся офисами в Генуе и Лондоне. В 1964 году сблизился с гаитянским диктатором Франсуа Дювалье и планировал построить на Гаити нефтеперерабатывающий завод, но через полгода отказался от этой идеи. В середине 1960-х годов переехал на постоянное жительство в Лондон, тогда же установил деловые отношения с шейхом Дубая, в 1966 году стал экономическим советником султана Брунея. В 1975 году недолго входил в состав совета директоров горнодобывающей компании Lonrho. В 1979 году купил отель Ritz в Париже, в 1984 году вместе с братьями стал владельцем доли в 30% холдинга House of Fraser, куда в том числе входил универмаг Harrods, а в 1985 году они выкупили оставшуюся долю. С 1987 года активно занимается благотворительностью. В 1990-е годы был фигурантом нескольких уголовных дел по подозрению в хищениях и мошенничестве. В 2003-2005 годах жил в Швейцарии, но затем вернулся в Великобританию. В 2010 году продал универмаг Harrods, а в июле 2013 года – “Фулхэм”. В 2013 году состояние Мохаммеда аль-Файеда оценивалось в 1,4 миллиарда долларов США. Мохаммед аль-Файед умер 30 августа 2023 года в возрасте 94 лет.

Его сын Доди аль-Файед был близким другом Дианы, принцессы Уэльской. Когда 31 августа 1997 года они погибли в автокатастрофе, Мохаммед обвинил в их гибели британскую секретную службу. Он также пытался доказать, что авария в Париже не была несчастным случаем, а являлась спланированным покушением на жизнь принцессы. По его мнению, королевская семья не хотела видеть египтянина в качестве “отчима” будущего короля Великобритании.