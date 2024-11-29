 

Агутин, Лепс, Шнуров: раскрыты цены выступлений звезд на новогодних корпоративах

29.11.2024, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Светские обозреватели раскрыли расценки на выступления таких артистов, как Леонид Агутин, Сергей Шнуров и Григорий Лепс, и стало понятно, что за качественный концерт придется заплатить немалые деньги.

Леонид Агутин, например, готов выступить на корпоративе за сумму в диапазоне от 8 до 10 миллионов рублей. Стоимость может варьироваться в зависимости от времени года и близости к празднику. Его концерт обычно длится около 40-45 минут, что вполне достаточно для создания праздничной атмосферы. В райдере певца можно найти довольно необычные требования: помимо стандартных напитков, таких как негазированная вода в стеклянных бутылках, он просит черный хлеб, нарезку из красной рыбы и фрукты. Также среди его пожеланий значится бутылка односолодового виски с выдержкой не менее 12 лет.

Сергей Шнуров, лидер группы “Ленинград”, не стесняется в запросах и готов выступить за 25 миллионов рублей. Его шоу также длится около 40 минут, однако требования к питанию несколько проще. Шнуров предпочитает стандартный обед с салатом, супом и горячими блюдами, а на ужин — десерт. Интересно, что в его райдере нет алкоголя: только чай, вода и соки.

Григорий Лепс предлагает свои услуги за 10-15 миллионов рублей. Как и в случае с другими артистами, стоимость выступления зависит от места проведения и даты корпоратива. У Лепса есть свои особенности: среди нестандартных требований — наличие сырых яиц и врач-фониатр на случай, если возникнут проблемы с голосом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / В Тбилиси спецназ применил водометы и слезоточивый газ против демонстрантов

28.11 / ATACMSом по тылам, ордера из Гааги, позор еврейского кино в Москве. Видеокомментарий Шейтельмана

28.11 / Отец Жанны Фриске не будет смотреть сериал с участием внука Платона

28.11 / Представители стран Балтии избраны министрами иностранных дел и обороны Евросоюза

28.11 / Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

28.11 / “Аналогов нет” – Путин заявил о начале серийного производства ракет “Орешник”

28.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1009-й день войны

28.11 / Генштаб ВСУ – сбиты 35 российских “шахедов” и 79 ракет. Минобороны РФ – сбиты 27 украинских БПЛА

28.11 / ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма “Три тополя на Плющихе”

28.11 / Дети Киркорова вынуждены завершить дорогое обучение и вернуться в Россию из-за травли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика